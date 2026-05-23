La Bolivie sous tension : l’armée va ouvrir des “couloirs humanitaires” au milieu des blocages et de la colère sociale

Le gouvernement bolivien a annoncé que la police et les forces armées ouvriraient samedi des « couloirs humanitaires » dans le département de La Paz afin de permettre le passage de marchandises essentielles à travers les barrages qui paralysent une partie du pays depuis plusieurs semaines.

Cette mesure intervient alors que la Bolivie traverse une grave crise sociale et politique. Les manifestations, initialement déclenchées par des grèves début mai, se sont progressivement transformées en un vaste mouvement national impliquant syndicats, mineurs, travailleurs des transports et groupes ruraux.

Les protestataires dénoncent les mesures d’austérité mises en place par le gouvernement centriste du président Rodrigo Paz ainsi que la hausse du coût de la vie. Certains réclament désormais ouvertement la démission du chef de l’État.

Lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Intérieur Marco Antonio Oviedo a affirmé que l’opération se déroulerait de manière pacifique. Les autorités prévoient de sécuriser notamment la route reliant la ville d’Oruro à La Paz afin de permettre l’acheminement de nourriture, de médicaments, d’oxygène et d’autres produits de première nécessité.

Le gouvernement a également indiqué que la Croix-Rouge et l’Église catholique devraient participer à l’opération humanitaire afin de garantir le bon déroulement des convois et de limiter les risques de confrontation.

Les blocages ont provoqué des pénuries croissantes dans plusieurs régions du pays, alimentant les inquiétudes sur une possible aggravation de la crise économique et humanitaire. La situation suscite également une attention internationale grandissante, y compris à Washington, où les autorités américaines suivent l’évolution des tensions.

Alors que le pays s’enfonce dans une crise politique profonde, l’ouverture de ces couloirs humanitaires apparaît comme une tentative du gouvernement de reprendre le contrôle de la situation sans provoquer une escalade directe avec les manifestants.