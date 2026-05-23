Scandale Banco Master : Lula reprend l’avantage face à Flavio Bolsonaro dans la présidentielle brésilienne

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva creuse l’écart dans les intentions de vote face au sénateur d’opposition Flavio Bolsonaro, selon un nouveau sondage publié vendredi par l’institut Datafolha. Cette progression intervient après des révélations liant le candidat de droite à un scandale financier autour de Banco Master.

D’après cette enquête, Lula l’emporterait lors d’un éventuel second tour avec 47 % des voix contre 43 % pour Flavio Bolsonaro. Quelques jours plus tôt seulement, un précédent sondage donnait les deux candidats à égalité, signe d’un possible retournement de dynamique dans la campagne présidentielle.

Au premier tour, Lula arriverait largement en tête avec 40 % des intentions de vote, devant Flavio Bolsonaro crédité de 31 %. Les autres candidats apparaissent très loin derrière, notamment Ronaldo Caiado avec 4 %, ainsi que Romeu Zema et Renan Santos à 3 % chacun.

La progression du président sortant intervient après la publication d’une enquête du média Intercept Brasil affirmant que Flavio Bolsonaro aurait négocié un investissement de 24 millions de dollars avec l’ancien propriétaire de Banco Master, Daniel Vorcaro. Cet argent aurait été destiné à financer un film inspiré de la vie de son père, l’ancien président Jair Bolsonaro.

Flavio Bolsonaro a rejeté toute accusation de malversation. Les avocats de Daniel Vorcaro, actuellement détenu dans le cadre d’une vaste enquête sur la faillite de Banco Master, n’ont pas souhaité commenter les informations publiées.

Le sondage Datafolha a également testé un scénario alternatif dans lequel l’ancienne Première dame Michelle Bolsonaro remplacerait Flavio Bolsonaro comme candidate de la droite. Dans cette hypothèse, Lula conserverait également l’avantage avec 48 % des intentions de vote contre 43 % pour Michelle Bolsonaro.

Sans Flavio Bolsonaro dans la course, Lula atteindrait même 41 % des intentions de vote au premier tour, contre 22 % pour Michelle Bolsonaro. Le sondage a été réalisé auprès de 2 004 personnes entre le 20 et le 21 mai, avec une marge d’erreur de deux points de pourcentage.