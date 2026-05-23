Alain Prost victime d’un violent home-jacking dans sa propriété en Suisse

L’ancien champion du monde de Formula 1 Alain Prost aurait été victime d’un violent cambriolage mardi dernier dans sa propriété située à Nyon, selon plusieurs médias suisses. Les faits se seraient déroulés tôt dans la matinée, alors que l’ex-pilote et sa famille se trouvaient à leur domicile.

D’après les premières informations relayées par le média suisse Blick, plusieurs individus cagoulés auraient pénétré dans la résidence vers 8h30. Alain Prost aurait été blessé à la tête lors de l’agression et souffrirait également d’un important choc psychologique après cette intrusion violente.

Les malfaiteurs toujours recherchés

Sous la menace, l’un des fils de l’ancien pilote aurait été forcé d’ouvrir le coffre-fort de la maison. Le montant exact du préjudice n’a pas été communiqué, mais Alain Prost possède notamment une importante collection de montres de luxe et entretient un partenariat historique avec la marque Richard Mille.

Les auteurs des faits auraient ensuite pris la fuite en direction de la France. Malgré un important dispositif mobilisant la police vaudoise, des équipes cynophiles et une coopération avec les autorités françaises, aucun suspect n’avait encore été interpellé samedi.