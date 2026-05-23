Tensions commerciales : Pékin dénonce fermement la nouvelle loi industrielle européenne visant les véhicules électriques

L’organisme représentant l’industrie automobile chinoise a exprimé une forte opposition à la nouvelle loi européenne sur l’accélération industrielle, accusant Bruxelles de mesures discriminatoires visant les entreprises étrangères. Cette prise de position illustre la montée des tensions commerciales entre la Chine et l’Union européenne, notamment dans les secteurs stratégiques des véhicules électriques et des batteries.

L’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a déclaré vendredi sa « vive inquiétude, sa profonde insatisfaction et sa ferme opposition » face à ce texte législatif. Selon elle, certaines dispositions de la loi européenne pénaliseraient injustement les entreprises non européennes opérant sur le marché communautaire.

La CAAM a également appelé les autorités européennes à « évaluer soigneusement l’impact des dispositions pertinentes sur la coopération industrielle Chine-UE », soulignant les risques que cette politique pourrait faire peser sur les échanges industriels entre les deux régions.

Cette réaction intervient dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur des véhicules électriques, où les fabricants chinois ont fortement renforcé leur présence sur les marchés internationaux ces dernières années. L’Europe cherche de son côté à soutenir sa propre industrie face à cette montée en puissance.

Selon Pékin, les mesures envisagées par l’Union européenne risquent de fragmenter davantage les chaînes de valeur mondiales et de freiner les investissements croisés dans des secteurs clés comme les batteries, considérés comme stratégiques pour la transition énergétique.

Cette nouvelle tension s’ajoute à une série de différends économiques récents entre la Chine et l’Union européenne, qui tentent pourtant de maintenir un dialogue commercial stable malgré leurs désaccords croissants sur les politiques industrielles et environnementales.