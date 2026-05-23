La guerre contre l’Iran provoque l’annulation spectaculaire du plus grand meeting aérien militaire du Royaume-Uni

Le Royal International Air Tattoo (RIAT), considéré comme l’un des plus importants salons aéronautiques militaires au monde, a été annulé en raison des opérations liées à la guerre contre l’Iran. Les organisateurs ont annoncé vendredi que l’événement ne pourrait pas se tenir dans le contexte actuel de tensions au Moyen-Orient.

Le RIAT devait avoir lieu du 17 au 19 juillet sur la base aérienne de RAF Fairford, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Cette base de la Royal Air Force est également utilisée par l’US Air Force. Chaque année, le meeting attire plus de 150 000 visiteurs et rassemble des avions militaires venus du monde entier.

Dans un communiqué publié sur son site internet, l’organisation du RIAT a expliqué que cette décision faisait suite à de longues discussions avec la Royal Air Force et l’armée de l’air américaine. Les responsables évoquent notamment l’incertitude entourant l’accès à la base de Fairford en raison de la situation militaire au Moyen-Orient.

L’utilisation des bases britanniques par les forces américaines dans le cadre du conflit avec l’Iran est devenue un sujet sensible au Royaume-Uni. Le Premier ministre Keir Starmer avait indiqué en mars que Londres autoriserait une utilisation limitée de ses installations militaires par les États-Unis, tout en excluant toute participation britannique à des frappes offensives contre l’Iran.

Selon l’analyste de défense britannique Francis Tusa, l’organisation du RIAT nécessite de longues semaines de préparation qui immobilisent une partie importante de la base aérienne. Or, la présence prolongée de bombardiers américains sur le site a alimenté les doutes concernant le maintien de l’événement.

« Cela indique qu’il n’existe aucune garantie que le risque d’un nouveau conflit avec l’Iran soit écarté d’ici juillet », a estimé l’expert. Il a également souligné que l’absence de retour des bombardiers B-52 et B-1 vers leurs bases habituelles avait déjà suscité des interrogations croissantes autour du maintien du salon aéronautique.

L’annulation du RIAT illustre ainsi l’impact grandissant des tensions géopolitiques sur les grands événements internationaux liés à la défense et à l’aviation militaire.