Le Canada face à une menace de fracture : l’Alberta lance un référendum explosif sur la séparation

Le Premier ministre canadien Mark Carney a insisté vendredi sur le rôle essentiel de l’Alberta au sein du Canada, au lendemain de l’annonce d’un référendum consultatif dans cette province pétrolière concernant son maintien dans la fédération canadienne.

Cette initiative, largement symbolique à ce stade, représente néanmoins un défi politique important pour le chef du gouvernement. Depuis son arrivée au pouvoir en mars 2025, Carney défend l’unité nationale dans un contexte marqué par les tensions commerciales avec les États-Unis et les déclarations répétées du président américain Donald Trump sur une possible annexion du Canada.

S’exprimant devant des journalistes, le Premier ministre a affirmé que le Canada devait continuer à évoluer tout en préservant sa cohésion. « Le Canada est le plus grand pays du monde, mais il peut être meilleur… nous travaillons avec l’Alberta pour l’améliorer », a-t-il déclaré. Il a également souligné que la province devait rester « au cœur » du développement du pays.

Mark Carney n’a toutefois pas évoqué directement le référendum annoncé par les autorités albertaines. Cette consultation fait écho à un mécontentement ancien dans cette province riche en hydrocarbures, où certains habitants accusent les politiques environnementales de l’ancien Premier ministre Justin Trudeau d’avoir affaibli l’industrie pétrolière et gazière locale.

Depuis son arrivée au pouvoir, Carney a cherché à apaiser ces tensions en supprimant plusieurs mesures environnementales mises en place sous le gouvernement Trudeau. Cette stratégie vise notamment à renouer le dialogue avec l’Ouest canadien, où les frustrations envers le pouvoir fédéral restent fortes.

L’annonce du référendum intervient dans un climat politique sensible pour Ottawa. Même si cette consultation n’a pas de portée juridique immédiate, elle relance le débat sur les divisions régionales au Canada et sur la place de l’Alberta dans l’équilibre économique et politique du pays.

Pour le gouvernement fédéral, l’enjeu dépasse désormais la seule question énergétique. Il s’agit aussi de préserver l’unité du Canada à un moment où les tensions internationales et les pressions économiques extérieures fragilisent déjà le pays.