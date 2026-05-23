Le contrôle renforcé du détroit d’Ormuz par l’Iran aggrave la situation des marins bloqués

Le durcissement du contrôle iranien sur le détroit d’Ormuz accentue les difficultés de milliers de marins immobilisés à bord de navires dans le Golfe, selon des témoignages recueillis par Reuters.

D’après la Fédération internationale des ouvriers du transport, plus de 20 000 marins se trouvent bloqués sur environ 2 000 navires dans la région, souvent sans possibilité de débarquer, avec des pénuries de nourriture et d’eau potable et des retards de paiement des salaires.

L’Iran a récemment publié une nouvelle carte revendiquant un contrôle élargi sur les eaux autour du détroit d’Détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part majeure du commerce mondial de pétrole.

Selon Reuters, de nombreux marins vivent depuis près de trois mois dans des conditions très difficiles à bord de leurs navires immobilisés dans le Golfe. Certains décrivent une vie isolée, marquée par l’angoisse de possibles attaques militaires dans une zone désormais considérée comme un théâtre de guerre.

« La seule chose que nous faisons ici, c’est planifier comment passer la nuit et prier Dieu pour ne pas être touchés lors d’une attaque », a déclaré un marin indien interrogé par Reuters.

Le détroit a été fermé de facto par Téhéran après le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, provoquant une crise majeure du transport maritime et énergétique mondial.

Alors que les négociations diplomatiques entre Washington et Téhéran restent incertaines, les organisations de défense des marins alertent sur une dégradation rapide des conditions humanitaires à bord des navires bloqués dans la région.