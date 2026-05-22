La Suisse renforce ses sanctions contre la Russie et la Biélorussie

La Suisse a annoncé vendredi un renforcement de ses sanctions contre la Russie et la Biélorussie, en reprenant une partie du dernier paquet de mesures adopté par l’Union européenne dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Le ministère suisse des Affaires économiques a indiqué que ces nouvelles mesures entreraient en vigueur vendredi à 23 heures, heure locale.

Au total, 115 nouvelles personnes et entités seront visées par un gel des avoirs et une interdiction de mise à disposition de fonds. Les personnes sanctionnées ne pourront également plus entrer en Suisse ni transiter par le pays.

Selon les autorités suisses, les nouvelles cibles incluent des individus et entreprises liés au complexe militaro-industriel russe et au secteur énergétique, ainsi que des personnes accusées d’être impliquées dans la déportation et « l’endoctrinement » d’enfants ukrainiens.

La Suisse prévoit aussi un durcissement des contrôles à l’exportation contre 60 entreprises supplémentaires, y compris certaines implantées dans des pays tiers, afin de limiter l’accès de l’industrie militaire russe à des biens jugés essentiels.

Bien que traditionnellement neutre, la Suisse s’est alignée à plusieurs reprises sur les sanctions européennes depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022.