Zelensky attend de nouvelles propositions américaines pour relancer les négociations de paix

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre avec la Russie devaient être relancés et qu’il attendait de nouvelles propositions des États-Unis concernant les futurs formats de négociations de paix.

Dans son allocution vidéo quotidienne, Zelensky a indiqué attendre « une réponse des États-Unis concernant les formats possibles et le calendrier des réunions ».

Le dirigeant ukrainien s’exprimait après une réunion virtuelle avec le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz.

« Il faut tout faire pour intensifier la diplomatie », a affirmé Zelensky, tout en estimant que la situation militaire actuelle était favorable à l’Ukraine.

Selon lui, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de 590 km² de territoire occupé depuis le début de l’année. Il a également déclaré que l’armée ukrainienne augmentait le rythme des pertes infligées aux forces russes, ce qui, combiné aux sanctions occidentales, pousserait Moscou à privilégier la voie diplomatique.

De son côté, le gouvernement britannique a indiqué que Zelensky avait informé ses alliés européens des « progrès réalisés par l’armée ukrainienne ces dernières semaines » face aux offensives russes menées par le président Vladimir Putin.