Les puissances occidentales pressent Israël de freiner la colonisation en Cisjordanie

Israël doit mettre fin à l’expansion des colonies en Cisjordanie et contenir la montée des violences commises par des colons israéliens, ont déclaré vendredi sept grandes puissances occidentales dans un communiqué commun.
La Grande-Bretagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont affirmé que « la situation en Cisjordanie s’est considérablement détériorée ces derniers mois ».
Selon ces pays, « la violence des colons atteint des niveaux sans précédent » et les politiques du gouvernement israélien « compromettent la stabilité et les perspectives d’une solution à deux États ».
Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu n’a pas immédiatement réagi à cette déclaration.
Les sept pays ont appelé Israël à faire rendre des comptes aux colons impliqués dans des violences contre des Palestiniens et à enquêter sur les accusations d’abus commis par les forces israéliennes.
Cette prise de position illustre l’agacement croissant de plusieurs alliés occidentaux face à la politique israélienne en Cisjordanie occupée. Des diplomates estiment que l’extension des colonies vise à rendre impossible la création d’un futur État palestinien.
Les tensions en Cisjordanie se sont accentuées depuis le début de la guerre à Gaza, avec une multiplication des affrontements, des raids militaires israéliens et des attaques de colons contre des villages palestiniens.
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