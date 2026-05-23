Sébastien Chenu estime que Gabriel Attal finira par se retirer au profit d’Édouard Philippe

Sébastien Chenu a vivement réagi à l’annonce de la candidature de Gabriel Attal à l’élection présidentielle de 2027. Le vice-président du Rassemblement national a affirmé sur France Télévisions que l’ancien Premier ministre ne maintiendrait pas sa candidature jusqu’au bout.

Selon le député du Nord, Gabriel Attal finirait par s’effacer « d’ici l’automne » derrière Édouard Philippe, déjà candidat déclaré à la présidentielle depuis 2024. Sébastien Chenu considère que les deux hommes représentent « les deux faces d’une même pièce » au sein du bloc macroniste.

Une bataille politique déjà lancée pour 2027

Le responsable du RN a également dressé un bilan très critique du passage de Gabriel Attal à Matignon, le qualifiant de « très mauvais Premier ministre » et l’accusant d’avoir aggravé le déficit public durant son mandat.

L’annonce officielle de la candidature de Gabriel Attal ouvre désormais une rivalité plus visible entre plusieurs figures du camp présidentiel en vue de 2027. Dans les enquêtes d’opinion, le Rassemblement national apparaît actuellement en tête des intentions de vote, poussant les différentes sensibilités du centre et de la majorité à chercher un candidat capable de s’imposer comme principal adversaire du RN au premier tour.