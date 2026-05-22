Gabriel Attal officialise sa candidature à la présidentielle de 2027

Gabriel Attal a annoncé vendredi sa candidature à l’élection présidentielle de 2027 lors d’un déplacement à Mur-de-Barrez. L’ancien Premier ministre de 37 ans a confirmé son entrée dans la course devant plusieurs centaines de personnes réunies dans cette commune de l’Aveyron, après plusieurs semaines de déplacements et de prises de parole à travers la France.

Dans son discours, Gabriel Attal a multiplié les références à l’histoire, à la culture et à l’identité française, affirmant que la France restait selon lui « le pays de l’avenir ». L’ex-chef du gouvernement a également commencé à détailler plusieurs orientations programmatiques, notamment sur les retraites et l’accès aux soins.

Une bataille s’ouvre au sein du bloc central

Gabriel Attal s’est notamment prononcé en faveur d’une suppression de l’âge légal de départ à la retraite, préférant un système reposant davantage sur la durée de cotisation et la liberté de choix des salariés. Cette position marque l’une des premières propositions fortes de sa future campagne présidentielle.

Sa candidature intervient alors qu’une partie des élus de la majorité présidentielle pousse depuis plusieurs mois pour son émergence comme figure centrale du camp macroniste après le départ annoncé d’Emmanuel Macron. Plusieurs responsables locaux, dont Renaud Muselier et Thomas Cazenave, avaient récemment appelé publiquement à sa candidature.

Une rivalité désormais ouverte au sein du camp présidentiel

L’annonce de Gabriel Attal ouvre désormais une compétition directe avec Édouard Philippe pour le leadership du bloc central en vue de 2027. L’ancien Premier ministre du Havre, déjà candidat déclaré depuis 2024, apparaît jusqu’ici comme l’une des principales figures du camp présidentiel dans les enquêtes d’opinion.