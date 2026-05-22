Olivier Faure attendu à Taïwan pour défendre le droit à l’autodétermination

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure se rendra à Taïwan du 23 au 29 mai afin d’afficher son soutien à « l’autonomie » de l’île face aux pressions exercées par la Chine. Dans un communiqué, le Parti socialiste explique que son dirigeant défendra « l’autonomie d’une île démocratique et prospère » confrontée à une multiplication des manœuvres militaires et des opérations d’influence menées par Pékin.

Au cours de ce déplacement, Olivier Faure doit notamment rencontrer le président taïwanais Lai Ching-te lors d’une audience prévue le 28 mai à Taipei. Le responsable socialiste entend rappeler que « le droit à l’autodétermination des peuples ne peut pas être à géométrie variable » et affirme vouloir défendre une même logique pour les peuples palestinien, ukrainien et taïwanais.

Une ligne assumée face à la Chine et à LFI

Le chef du PS doit également échanger avec plusieurs membres du gouvernement taïwanais et visiter des entreprises locales spécialisées dans l’innovation, les technologies et la recherche. Cette visite intervient dans un contexte de fortes tensions géopolitiques autour du détroit de Taïwan, alors que Pékin considère toujours l’île comme une province chinoise destinée à être réunifiée avec le continent.

La position défendue par Olivier Faure tranche avec celle de La France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, qui considèrent que la question taïwanaise relève avant tout d’un différend interne chinois. Ces dernières semaines, le leader insoumis a répété que la France ne devait en aucun cas s’engager militairement dans un éventuel conflit entre Pékin et Taipei.

Depuis 1964, la diplomatie française reconnaît officiellement une seule Chine et considère le gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal chinois. Paris soutient néanmoins le maintien du statu quo entre Pékin et Taipei et s’oppose à toute modification par la force de l’équilibre actuel dans la région.