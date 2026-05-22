Le député LR Antoine Vermorel-Marques demande une commission d’enquête sur les prix des carburants

Le député LR de la Loire Antoine Vermorel-Marques a déposé une proposition de résolution visant à créer une commission d’enquête parlementaire sur la formation des prix des carburants. L’élu accuse certains acteurs d’avoir profité de la situation internationale pour gonfler artificiellement leurs marges. Il dénonce un phénomène persistant : les hausses à la pompe interviennent très rapidement lorsque les cours du pétrole augmentent, tandis que les baisses mettent beaucoup plus de temps à se répercuter sur les consommateurs. Cette asymétrie alimente ses soupçons de pratiques spéculatives.

Identifier les profiteurs de la crise

L’objectif de cette commission serait double : identifier les éventuels profiteurs de la crise énergétique et mesurer l’impact réel des aides publiques versées par l’État depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le parlementaire affirme avoir des doutes légitimes sur la transparence de la chaîne de formation des prix. Selon lui, un effet spéculatif évident s’est produit au démarrage de la crise, et il veut désormais obtenir des chiffres concrets pour étayer ses accusations. La commission permettrait d’auditionner les acteurs du secteur et d’examiner les mécanismes de fixation des tarifs à chaque étape de la distribution.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes sur le pouvoir d’achat des Français. Les prix à la pompe restent un sujet sensible, notamment dans les zones rurales où la dépendance à la voiture demeure forte. La demande d’Antoine Vermorel-Marques rejoint les préoccupations exprimées par de nombreux élus locaux face à la volatilité des tarifs. Reste à savoir si cette proposition obtiendra le soutien nécessaire pour aboutir à la création effective d’une commission d’enquête parlementaire.