L’introduction en bourse géante de SpaceX déclenche une flambée des actions spatiales européennes

L’annonce de l’introduction en bourse de SpaceX, l’entreprise spatiale d’Elon Musk, a provoqué jeudi une forte hausse des valeurs du secteur spatial en Europe, les investisseurs anticipant une revalorisation massive de l’ensemble de l’industrie des satellites et des technologies spatiales.

Le groupe français Eutelsat a bondi de 20%, tandis que le fabricant allemand OHB a gagné 15%, atteignant son plus haut niveau depuis plus d’un an. L’opérateur luxembourgeois SES a également progressé de 3,7%. Cette envolée intervient après le dépôt officiel par SpaceX d’une demande d’introduction en bourse aux États-Unis.

Si elle aboutit à la valorisation attendue, l’opération pourrait devenir la première introduction en bourse américaine dépassant les 1 000 milliards de dollars. Cette perspective alimente l’enthousiasme des marchés pour tout le secteur spatial, considéré comme l’un des grands relais de croissance technologique des prochaines décennies.

Marco Fuchs, directeur général d’OHB, a estimé que cette opération serait bénéfique pour l’ensemble du marché et a rejeté les craintes d’un détournement massif des capitaux européens vers les États-Unis. Selon lui, l’entrée en bourse de SpaceX confirme au contraire l’immense potentiel de croissance de l’industrie spatiale mondiale.

« Nous sommes à l’aube d’un véritable essor spatial », a déclaré le dirigeant à Reuters, affirmant que les prévisions de croissance de SpaceX correspondaient aux perspectives envisagées par son propre groupe. Cette dynamique positive prolonge une semaine particulièrement favorable pour les entreprises spatiales européennes, dont plusieurs ont gagné près d’un tiers de leur valeur en Bourse.

Les analystes financiers estiment que l’introduction en bourse de SpaceX pourrait servir de référence pour réévaluer les groupes européens de satellites, traditionnellement valorisés bien en dessous des grandes entreprises technologiques américaines. Stéphane Beyazian, analyste chez ODDO BHF, estime notamment que les multiples de valorisation de SpaceX seront largement supérieurs à ceux d’Eutelsat ou de SES.

Après une année 2025 difficile, marquée par des inquiétudes liées à la concurrence des constellations de satellites en orbite basse et aux risques de surcapacité du marché, le secteur européen retrouve ainsi un nouvel élan. Les investisseurs semblent désormais parier sur une nouvelle phase d’expansion de l’économie spatiale, stimulée par la montée en puissance des projets privés et des infrastructures satellitaires mondiales.