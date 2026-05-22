Le Royaume-Uni enregistre une chute spectaculaire de l’immigration après le durcissement des règles

L’immigration nette au Royaume-Uni a presque été divisée par deux en 2025, atteignant son niveau le plus bas depuis la mise en place du système migratoire post-Brexit, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

L’Office national des statistiques a indiqué que la migration nette à long terme avait chuté à 171 000 personnes sur les douze mois précédant la fin décembre 2025, contre 331 000 un an plus tôt. Ce recul prolonge une baisse déjà marquée après le record historique de 944 000 enregistré en 2023.

Cette diminution est largement attribuée au durcissement progressif des politiques migratoires britanniques ces dernières années. Les gouvernements successifs ont multiplié les restrictions sur les visas, augmenté les seuils de salaire exigés pour les travailleurs étrangers et renforcé les contrôles sur l’immigration légale comme illégale.

La question migratoire reste l’un des sujets politiques les plus sensibles au Royaume-Uni depuis plus d’une décennie, notamment depuis le référendum sur le Brexit. Le gouvernement actuel affirme vouloir aller encore plus loin dans la réduction des flux migratoires.

La ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a salué les résultats obtenus grâce aux nouvelles mesures, tout en estimant que davantage d’efforts restaient nécessaires.

Cette forte baisse suscite toutefois des inquiétudes dans plusieurs secteurs économiques confrontés à des pénuries de main-d’œuvre. Des employeurs britanniques craignent notamment des difficultés de recrutement dans la santé, la restauration, la logistique ou encore l’agriculture.

Le groupe de réflexion britannique British Future a estimé que le pays connaissait « l’une des plus fortes baisses de migration nette jamais observées ». Selon ses recherches, une grande partie de la population britannique continue pourtant de penser que l’immigration reste en hausse, malgré les statistiques officielles montrant l’inverse.