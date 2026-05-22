Météo : chaleur exceptionnelle et soleil omniprésent, jusqu’à 35°C dans le sud-ouest ce vendredi

Sous l’influence d’un puissant anticyclone, la France connaît ce vendredi une journée pleinement estivale avec un soleil largement dominant sur l’ensemble du territoire. Le ciel reste souvent parfaitement dégagé du sud-ouest jusqu’au nord-est, malgré quelques nuages décoratifs au nord de la Loire et vers la pointe bretonne. Aucune pluie n’est attendue.

Les températures atteignent des niveaux remarquables pour une fin mai. Sur une grande partie du pays, elles dépassent les normales de saison de 8 à 10°C, et jusqu’à 14°C localement dans le sud-ouest. La chaleur devient particulièrement marquée entre la Nouvelle-Aquitaine et la vallée de la Garonne où les 30°C sont largement dépassés.

Le pic de chaleur concerne surtout les Landes et le Pays basque où le seuil des 35°C pourrait être atteint, voire légèrement dépassé localement. Une ambiance digne du plein été qui s’installe sur la France avant un possible changement de temps attendu dans les prochains jours.