Au Groenland, des manifestants dénoncent l’influence de Trump lors de l’ouverture d’un nouveau consulat américain

L’inauguration d’un nouveau consulat américain à Nuuk a provoqué jeudi des manifestations contre le président américain Donald Trump, accusé par certains Groenlandais de vouloir renforcer l’emprise de Washington sur l’île arctique.

Plusieurs manifestants se sont rassemblés dans la capitale groenlandaise au moment où des diplomates américains inauguraient ce nouveau centre diplomatique, bien plus vaste que les anciens locaux installés jusque-là dans une simple maison en bois en périphérie de la ville.

Le nouveau consulat, désormais situé en plein centre-ville de Nuuk, est devenu le symbole des ambitions affichées par Donald Trump concernant le Groenland, territoire semi-autonome appartenant au Danemark.

Depuis plusieurs années, le président américain affiche ouvertement son intérêt stratégique pour cette immense île de l’Arctique, riche en ressources naturelles et située dans une zone devenue cruciale pour les enjeux militaires, climatiques et commerciaux.

Selon Reuters, plusieurs ministres du gouvernement groenlandais ont choisi de ne pas participer à l’inauguration du consulat, signe des tensions politiques suscitées localement par le renforcement de la présence américaine.

Les protestataires ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une tentative d’ingérence et une volonté accrue de contrôle de Washington sur le territoire. Certains brandissaient des pancartes affirmant que le Groenland « n’est pas à vendre », slogan déjà apparu lors des précédentes déclarations controversées de Donald Trump sur l’île.

Le Groenland occupe une place stratégique grandissante dans les rivalités internationales en Arctique, où les États-Unis, la Russie et la Chine cherchent à accroître leur influence à mesure que la fonte des glaces ouvre de nouvelles routes maritimes et facilite l’accès aux ressources minières.