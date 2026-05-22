Trump annonce l’envoi de 5 000 soldats américains supplémentaires en Pologne

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les États-Unis allaient déployer 5 000 soldats supplémentaires en Pologne, dans un contexte de tensions persistantes en Europe liées à la guerre en Ukraine et aux relations avec la Russie.

L’annonce a été faite dans un message publié sur le réseau Truth Social, où Donald Trump a expliqué que cette décision était notamment liée à ses bonnes relations avec le président polonais Karol Nawrocki, récemment élu.

« Suite à l’élection réussie du président Karol Nawrocki, que j’ai été fier de soutenir, et compte tenu de nos relations avec lui, j’ai le plaisir d’annoncer que les États-Unis enverront 5 000 soldats supplémentaires en Pologne », a écrit le président américain.

Cette décision intervient seulement deux jours après que le vice-président américain JD Vance avait indiqué qu’un précédent projet de déploiement de troupes américaines en Pologne avait été retardé.

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump pousse les pays européens membres de l’OTAN à assumer une part plus importante de leur propre défense. Son administration mène actuellement un réexamen global de la présence militaire américaine en Europe, avec la perspective de possibles réductions dans certaines régions.

La Pologne est toutefois devenue un allié stratégique majeur de Washington sur le flanc oriental de l’OTAN. Le pays accueille déjà plusieurs milliers de militaires américains et joue un rôle central dans le soutien logistique et militaire apporté à l’Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie.

Cette nouvelle augmentation des effectifs américains pourrait être perçue comme un signal de fermeté adressé à Moscou, alors que les tensions sécuritaires restent élevées en Europe de l’Est.