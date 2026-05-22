Le secret de la Grande Pyramide enfin percé ? Des chercheurs découvrent une technologie antisismique vieille de 4 600 ans

La Grande Pyramide de Gizeh, l’un des monuments les plus célèbres au monde, aurait été conçue avec des techniques sophistiquées lui permettant de résister aux tremblements de terre pendant plus de 4 600 ans, selon une nouvelle étude scientifique.

Construite sous l’Ancien Empire égyptien comme tombeau du pharaon Khéops, la pyramide fascine depuis des siècles par son incroyable longévité. Alors que de nombreux bâtiments anciens ont disparu au fil des séismes et des catastrophes naturelles, elle est restée remarquablement stable.

Pour comprendre cette résistance exceptionnelle, des chercheurs ont utilisé des sismomètres afin d’analyser les vibrations naturelles autour et à l’intérieur de la structure. Les appareils ont enregistré des secousses de fond en 37 points différents du monument.

Les scientifiques ont constaté que la pyramide présentait une réponse particulièrement homogène et stable aux vibrations, malgré ses dimensions gigantesques. Chaque face mesure environ 230 mètres à la base et l’édifice couvrait à l’origine plus de cinq hectares.

L’étude met en avant plusieurs éléments expliquant cette robustesse : une base extrêmement large, un centre de gravité très bas, une géométrie parfaitement symétrique et une masse qui diminue progressivement vers le sommet. Les chambres internes de la pyramide joueraient également un rôle important en limitant l’amplification des vibrations.

Les chercheurs soulignent aussi que le monument a été construit sur un socle rocheux calcaire particulièrement solide, renforçant encore sa stabilité face aux secousses sismiques.

Selon Mohamed ElGabry, de l’Institut national de recherche en astronomie et géophysique, l’ensemble de ces caractéristiques forme une structure « équilibrée et cohérente ». L’étude, publiée dans la revue scientifique Scientific Reports, suggère que les bâtisseurs de l’Égypte antique possédaient une compréhension bien plus avancée de l’ingénierie structurelle qu’on ne le pensait jusqu’à présent.