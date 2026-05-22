Après deux années difficiles, la Côte d’Ivoire annonce un spectaculaire rebond de sa production de cacao

La Côte d’Ivoire prévoit une forte hausse de sa production de cacao pour la campagne 2025/26, avec un volume attendu compris entre 2 et 2,1 millions de tonnes, selon les estimations annoncées par l’autorité nationale de régulation du secteur.

Cette projection représenterait une augmentation d’environ 10,5 % par rapport à la saison précédente. Il s’agirait de la première progression significative de la production ivoirienne depuis trois campagnes, après plusieurs années marquées par des difficultés climatiques et sanitaires.

Le secteur du cacao ivoirien avait été durement touché par des conditions météorologiques défavorables, le vieillissement des plantations ainsi que la propagation rapide de la maladie du gonflement des pousses, qui affecte les cacaoyers et réduit fortement les rendements agricoles.

Le président du Conseil du café et du cacao, Yves Brahima Koné, a expliqué que la hausse des prix mondiaux du cacao au cours des deux dernières saisons avait permis aux producteurs d’investir davantage dans leurs exploitations.

Selon lui, les agriculteurs ont pu acheter plus d’engrais et améliorer l’entretien de leurs plantations, contribuant ainsi à une reprise progressive des rendements. Au 11 mai, les arrivages de cacao dans les principaux ports ivoiriens dépassaient déjà 1,7 million de tonnes, signe d’une dynamique jugée positive par les autorités.

Cette prévision dépasse largement les estimations avancées en mars par plusieurs négociants et analystes interrogés par Reuters, qui tablaient plutôt sur une récolte autour de 1,8 million de tonnes.

Malgré cette amélioration, certains acteurs du marché indiquent qu’une quantité importante de cacao reste encore invendue dans le pays. Plusieurs exportateurs auraient attendu une remontée des cours avant de commercialiser leurs stocks, dans un marché mondial toujours marqué par une forte volatilité des prix.