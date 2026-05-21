Le détroit d’Ormuz presque paralysé : un navire chinois parmi les rares bâtiments encore en circulation

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz s’est fortement réduit ces derniers jours, au point qu’un porte-conteneurs chinois figure désormais parmi les très rares navires ayant réussi à traverser cette route stratégique au cours des dernières 24 heures.

Selon des données d’analyse maritime publiées jeudi, le navire chinois Zhong Gu Nan Chang a franchi le détroit dans un contexte d’incertitude croissante autour de la réouverture complète de cette voie essentielle pour le commerce mondial de pétrole et de marchandises.

Avant le déclenchement de la guerre contre l’Iran le 28 février, entre 125 et 140 navires traversaient quotidiennement le détroit d’Ormuz. Désormais, le trafic est tombé à environ dix passages par jour seulement, comprenant principalement des porte-conteneurs, des vraquiers, des chimiquiers et quelques pétroliers.

Les données analysées montrent que les pétroliers restent très peu nombreux à emprunter cette route, malgré un fragile cessez-le-feu dans la région. Un seul pétrolier lié à l’Iran aurait récemment traversé le golfe d’Oman, selon les sociétés spécialisées dans le suivi maritime.

Cette chute brutale du trafic maritime s’explique par les tensions persistantes entre les États-Unis et l’Iran, alors que les négociations autour d’un accord restent au point mort. Le blocus américain visant les ports iraniens et le contrôle exercé par Téhéran sur le détroit compliquent fortement les discussions diplomatiques en cours.

La situation inquiète particulièrement le secteur maritime international. Environ 20 000 marins seraient actuellement bloqués dans le Golfe à bord de centaines de navires immobilisés par le conflit et les restrictions de circulation.

Le détroit d’Ormuz demeure l’un des points de passage énergétiques les plus importants au monde, une grande partie des exportations mondiales de pétrole transitant par cette zone étroite située entre l’Iran et Oman.