Les Philippines traquent un sénateur recherché par la CPI pour crimes contre l’humanité

Les autorités philippines ont promis jeudi d’arrêter « sans délai » le sénateur Ronald dela Rosa, recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes présumés contre l’humanité liés à la sanglante guerre contre la drogue menée sous l’ex-président Rodrigo Duterte.

Cette annonce intervient au lendemain du rejet par un tribunal philippin d’une requête déposée par le sénateur afin d’empêcher son arrestation. Le ministre de la Justice a ensuite autorisé les forces de l’ordre à exécuter le mandat visant l’ancien chef de la police nationale.

Le Bureau national d’enquête philippin a affirmé qu’il appliquerait la loi « sans crainte ni faveur ». Son directeur, Melvin Matibag, a déclaré que le sénateur serait arrêté « qu’il le veuille ou non ».

Ronald dela Rosa est considéré comme l’un des principaux architectes de la campagne antidrogue menée sous la présidence de Rodrigo Duterte entre 2016 et 2022. Cette politique controversée a été marquée par des milliers de morts lors d’opérations policières et d’exécutions présumées extrajudiciaires.

L’ancien président philippin, aujourd’hui âgé de 81 ans, est détenu à La Haye depuis son arrestation l’an dernier. Il doit être jugé pour crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale, tout en continuant de nier les accusations portées contre lui.

Après plusieurs mois passés dans la clandestinité, Ronald dela Rosa avait réapparu publiquement la semaine dernière avant de se réfugier au Sénat philippin. Il a ensuite quitté discrètement les lieux après des scènes de tension et des coups de feu signalés à la suite de rumeurs évoquant son arrestation imminente.