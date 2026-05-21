En Géorgie, un opposant condamné à la prison pour avoir appelé à une « révolution pacifique »

Un tribunal géorgien a condamné jeudi l’opposant Levan Khabeishvili à deux ans et demi de prison pour sabotage et incitation à un coup d’État, dans une affaire liée aux tensions politiques ayant entouré les élections locales de l’an dernier.

Ancien dirigeant du Mouvement national uni, Levan Khabeishvili avait été arrêté en septembre après avoir appelé à plusieurs reprises les Géorgiens à descendre dans la rue pour mener une « révolution pacifique » le jour du scrutin municipal.

L’opposant a rejeté les accusations portées contre lui, selon les médias géorgiens. Son procès s’inscrit dans un climat de forte polarisation politique en Géorgie, où les relations entre le pouvoir et l’opposition se sont considérablement détériorées ces dernières années.

Le parti au pouvoir, Rêve géorgien, dirige le pays depuis 2012 et avait largement remporté les élections municipales du 4 octobre 2025. Les principaux blocs d’opposition, dont le Mouvement national uni, avaient boycotté le scrutin dans un contexte de confrontation politique grandissante avec le gouvernement.

Depuis novembre 2024, des manifestations quotidiennes secouent la Géorgie après la décision du gouvernement de suspendre les négociations d’adhésion à l’Union européenne. Cette décision avait déclenché une vague de colère parmi une partie de la population favorable à un rapprochement avec l’Occident.

Le soir des élections locales, des affrontements avaient éclaté à Tbilissi entre manifestants et forces de l’ordre. La police antiémeute avait utilisé du gaz poivre et des canons à eau après que certains protestataires eurent tenté de pénétrer dans le palais présidentiel.

Plusieurs condamnations ont déjà été prononcées en lien avec ces manifestations, dont celles de figures publiques. Les critiques du gouvernement accusent Rêve géorgien de chercher à réduire au silence l’opposition et d’orienter progressivement la Géorgie vers un modèle plus autoritaire et plus proche de la Russie.