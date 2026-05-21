Embouteillage au sommet du monde : l’Everest bat un record historique avec 274 ascensions en une journée

Le mont Everest a connu mercredi une journée historique avec 274 alpinistes atteignant son sommet depuis le versant népalais, un record absolu pour une seule journée, selon les autorités et les organisateurs d’expéditions au Népal.

Culminant à 8 849 mètres à la frontière entre le Népal et le Tibet chinois, l’Everest attire chaque année des centaines d’alpinistes venus du monde entier. Cette saison, toutefois, toutes les ascensions ont été réalisées depuis le côté népalais, les autorités chinoises n’ayant délivré aucun permis d’escalade pour le versant tibétain.

Selon Rishi Bhandari, le précédent record côté népalais remontait au 22 mai 2019 avec 223 ascensions en une seule journée. Le record mondial tous versants confondus reste fixé à 354 sommets atteints le 23 mai 2019, d’après le Guinness World Records.

Les responsables népalais estiment même que le chiffre annoncé pourrait encore augmenter, certains alpinistes n’ayant pas encore signalé officiellement leur arrivée au sommet auprès du camp de base.

Cette affluence massive relance toutefois les inquiétudes concernant la sécurité sur la montagne, notamment dans la célèbre « zone de la mort », située à très haute altitude, où le manque d’oxygène rend chaque minute particulièrement dangereuse. Des images montrant de longues files d’alpinistes près du sommet ont ravivé les critiques sur la surfréquentation du site.

Face à ces préoccupations, le Népal a renforcé ces dernières années ses contrôles sur les expéditions et augmenté les tarifs des permis d’ascension. Malgré ces mesures, l’Everest continue d’attirer un nombre record de grimpeurs, séduits par le défi de conquérir le plus haut sommet du monde.