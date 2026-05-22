Face à la nouvelle épidémie en Afrique, la course aux vaccins contre une rare souche d’Ebola s’accélère

Les autorités sanitaires internationales tentent d’accélérer le développement de vaccins et de traitements contre une souche rare du virus Ebola, responsable d’une épidémie inquiétante dans l’est de la République démocratique du Congo.

L’épidémie actuelle est liée à la souche Bundibugyo du virus Ebola, une variante moins fréquente pour laquelle aucun vaccin ni traitement homologué n’existe actuellement. Selon les dernières données communiquées, environ 600 cas suspects et 139 décès présumés ont déjà été recensés.

L’Organisation mondiale de la santé a averti que le bilan pourrait encore s’alourdir dans les prochaines semaines. Le virus Ebola Bundibugyo présente un taux de mortalité pouvant atteindre 40 %, ce qui alimente les inquiétudes des spécialistes de la santé publique.

Face à l’urgence, plusieurs vaccins expérimentaux et traitements sont actuellement étudiés. Les chercheurs examinent également si certains médicaments ou vaccins déjà utilisés contre d’autres souches d’Ebola pourraient offrir une protection partielle contre cette variante, même si les données disponibles restent limitées.

Parmi les projets les plus avancés figure un vaccin spécifique au Bundibugyo baptisé rVSVΔG/BDBV-GP. Ce candidat utilise une technologie similaire à celle du vaccin Ervebo développé par Merck & Co contre la souche Zaïre d’Ebola.

Les essais réalisés jusqu’à présent ont principalement concerné des animaux, notamment des primates non humains, avec des résultats jugés encourageants en matière de survie. Toutefois, la plupart des traitements et vaccins candidats n’ont pas encore été testés chez l’être humain.

Pour être utilisés rapidement en République démocratique du Congo, ces produits devraient obtenir des autorisations d’urgence ou des dérogations à usage compassionnel. Les autorités sanitaires espèrent accélérer ces procédures afin de limiter la propagation de l’épidémie dans une région déjà fragilisée par les conflits et les difficultés d’accès aux soins.