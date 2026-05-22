L’Inde reporte un sommet majeur avec l’Afrique à cause de l’épidémie d’Ebola

L’Inde et l’Union africaine ont décidé de reporter leur important sommet prévu la semaine prochaine à New Delhi en raison de la « situation sanitaire émergente » sur le continent africain, dans une référence apparente à l’épidémie d’Ebola qui inquiète actuellement les autorités sanitaires internationales.

Le quatrième sommet du Forum Inde-Afrique devait se tenir du 28 au 31 mai dans la capitale indienne. Il devait réunir des dirigeants et des ministres autour de plusieurs dossiers stratégiques, notamment le commerce, les investissements, l’innovation, les technologies numériques, le développement durable et la gouvernance mondiale.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère indien des Affaires étrangères a expliqué que cette décision avait été prise après des discussions portant sur « l’évolution de la situation sanitaire dans certaines régions d’Afrique ». Aucune précision supplémentaire n’a toutefois été donnée officiellement sur les risques évoqués.

Cette annonce intervient alors que la République démocratique du Congo fait face à une épidémie liée à une souche rare du virus Ebola, pour laquelle il n’existe actuellement aucun vaccin homologué.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 600 cas suspects et 139 décès présumés ont été recensés depuis le début de l’épidémie, identifiée il y a environ deux mois. Les autorités sanitaires craignent une augmentation rapide du nombre de cas dans les semaines à venir.

Le Forum Inde-Afrique constitue un rendez-vous diplomatique majeur pour New Delhi, qui cherche depuis plusieurs années à renforcer son influence économique et politique sur le continent africain face à la concurrence croissante d’autres puissances mondiales, notamment la Chine.

Le ministère indien des Affaires étrangères a indiqué que de nouvelles dates pour le sommet seraient annoncées ultérieurement, une fois la situation sanitaire jugée plus stable.