Météo : le retour d’un temps plus doux et plus printanier ce mercredi

Après plusieurs journées marquées par la fraîcheur et les averses, le temps commence enfin à s’améliorer ce mercredi sur une grande partie du pays. Les pluies deviennent beaucoup plus rares, même si quelques averses persistent encore près des frontières belges et dans les Hauts-de-France. Ailleurs, les nuages dominent parfois mais sans véritable conséquence.

Le sud de la France profite déjà d’un temps particulièrement agréable. Du sud-ouest jusqu’au pourtour méditerranéen, le soleil s’impose largement avec une ambiance douce et lumineuse. Le vent s’oriente progressivement au sud-ouest, favorisant une remontée d’air plus doux et renforçant cette impression de retour du printemps.

Les températures repartent ainsi à la hausse après plusieurs jours très frais. L’après-midi, les maximales atteignent souvent entre 18 et 22°C, avec localement des valeurs un peu plus élevées dans le sud. Sous les éclaircies, le ressenti devient nettement plus agréable sur la plupart des régions françaises.