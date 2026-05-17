Météo : retour de la pluie par l’ouest, amélioration progressive dans l’est

Le temps commence à changer ce dimanche en France avec le retour d’un flux océanique par l’ouest. Une perturbation atlantique apporte des pluies dès ce matin sur les régions proches de l’Atlantique avant de progresser dans l’après-midi vers les régions centrales, des Pyrénées aux côtes de la Manche en passant par le Val de Loire et le bassin parisien.

À l’inverse, l’est du pays et les régions méditerranéennes profiteront d’un temps plus calme, même si les nuages deviendront plus nombreux au fil des heures. Le ciel restera souvent lumineux malgré une atmosphère encore fraîche pour la saison.

Les températures amorcent une légère remontée après plusieurs jours particulièrement froids. Des gelées blanches restent toutefois possibles ce matin entre la Lorraine et la Bourgogne. Dans l’après-midi, les maximales gagneront 1 à 2°C par rapport à samedi, mais elles resteront encore sous les normales de saison sur une grande partie du pays.