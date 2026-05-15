Météo-France cherche des prénoms pour baptiser les prochaines tempêtes

Le service national de la météorologie et de la climatologie, Météo-France, a lancé une campagne participative afin de sélectionner les futurs prénoms qui seront attribués aux tempêtes touchant l’Hexagone dans les prochaines saisons. L’organisme invite le public à proposer des noms qui pourraient intégrer les listes officielles utilisées pour baptiser les épisodes météorologiques majeurs en Europe de l’Ouest.

L’initiative s’inscrit dans le système européen de dénomination des tempêtes mis en place pour faciliter la communication auprès du grand public et des autorités en cas d’événements climatiques dangereux. Chaque année, plusieurs pays européens coordonnent ensemble une liste alphabétique de prénoms utilisés lors des épisodes venteux les plus importants.

Une pratique devenue centrale dans la communication météo

Le baptême des tempêtes permet aux services météorologiques d’identifier plus facilement les phénomènes et de renforcer l’attention médiatique autour des alertes. Des noms comme Xynthia, Alex ou Ciaran ont marqué les mémoires ces dernières années en raison des dégâts humains et matériels provoqués par ces épisodes extrêmes.

Les propositions retenues devront respecter plusieurs critères, notamment être facilement prononçables dans plusieurs langues européennes et ne pas créer de confusion avec d’autres phénomènes météorologiques ou personnalités publiques.

Des tempêtes de plus en plus médiatisées

Cette campagne intervient alors que les événements climatiques violents se multiplient en Europe occidentale. Les épisodes de tempêtes hivernales, de pluies intenses et de vents violents occupent désormais une place importante dans les dispositifs de prévention des risques climatiques.

Météo-France précise que les internautes pourront participer pendant plusieurs semaines avant qu’une sélection finale ne soit arrêtée avec les partenaires européens chargés de la coordination météorologique dans la région Atlantique.