Le Royaume-Uni baisse les taxes sur les loisirs pour relancer le tourisme face aux effets de la guerre avec l’Iran

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi une série de mesures exceptionnelles destinées à soutenir le pouvoir d’achat des ménages et à stimuler le secteur du tourisme pendant l’été, dans un contexte économique fragilisé par les conséquences de la guerre contre l’Iran. La ministre des Finances Rachel Reeves a notamment dévoilé une réduction temporaire de la TVA sur les attractions touristiques, présentée comme un moyen rapide de faire baisser les prix pour les familles.

À partir du 25 juin et jusqu’au 1er septembre, le taux de TVA appliqué à plusieurs sites de loisirs passera de 20 % à 5 %. Cette réduction concernera notamment les parcs d’attractions, les zoos, les musées, ainsi que certains billets de cinéma et de théâtre pour enfants. Les repas des enfants au restaurant bénéficieront également de cette baisse fiscale.

Le gouvernement britannique a aussi annoncé que les trajets en bus seraient gratuits pour les enfants de moins de 15 ans durant le mois d’août. Rachel Reeves a affirmé devant le Parlement que ces mesures visaient à « aider les familles et soutenir le secteur de l’hôtellerie-restauration », particulièrement touché par la hausse des coûts liée aux tensions internationales et à l’augmentation des prix de l’énergie.

Cette initiative intervient alors que le Premier ministre travailliste Keir Starmer fait face à une pression croissante, y compris au sein de son propre camp politique, sur la gestion du coût de la vie. Londres cherche à éviter un ralentissement économique plus marqué après les perturbations provoquées par le conflit au Moyen-Orient, qui ont affecté les marchés énergétiques et ravivé les inquiétudes inflationnistes.

Le secteur britannique de l’hôtellerie-restauration a salué ces annonces, tout en appelant le gouvernement à aller plus loin. Kate Nicholls, dirigeante de l’organisation professionnelle UKHospitality, a estimé que cette baisse de TVA constituait « le moyen le plus rapide et le plus simple de faire baisser les prix et de renforcer la confiance des consommateurs ». Elle a demandé que la mesure soit étendue aux hébergements touristiques et devienne à terme permanente pour l’ensemble du secteur.

Rachel Reeves a également exhorté les grandes chaînes de distribution et les supermarchés à répercuter les économies réalisées sur les consommateurs afin d’alléger davantage les dépenses des ménages. La ministre a ajouté que le gouvernement travaillait parallèlement à des solutions de secours pour sécuriser les approvisionnements énergétiques du pays dans un contexte international toujours instable.