Loukachenko assure que le Bélarus ne participera pas à la guerre en Ukraine, tout en promettant de défendre la Russie

Le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a affirmé jeudi que son pays ne serait pas entraîné dans la guerre en Ukraine, tout en réaffirmant que Minsk défendrait la Russie en cas d’agression.

Selon l’agence de presse d’État biélorusse BELTA, Alexandre Loukachenko a rejeté les accusations laissant entendre que le Bélarus pourrait s’impliquer directement dans le conflit ukrainien, qui dure depuis plus de quatre ans.

Le dirigeant biélorusse a toutefois rappelé l’alliance militaire étroite unissant Minsk et Moscou. « La Russie et le Bélarus se défendront ensemble » en cas d’attaque, a-t-il déclaré, alors que les deux pays mènent actuellement d’importants exercices militaires conjoints, y compris des manœuvres liées aux capacités nucléaires.

Le Bélarus demeure l’un des principaux alliés du président russe Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine. Le territoire biélorusse a notamment servi de base arrière pour des opérations militaires russes et accueille des troupes ainsi que des équipements stratégiques russes.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales et d’inquiétudes croissantes concernant un possible élargissement du conflit. Les autorités ukrainiennes ont déjà évoqué à plusieurs reprises le risque d’une implication plus directe du Bélarus dans la guerre.

Selon BELTA, Alexandre Loukachenko s’est également dit prêt à rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, laissant entrevoir une possible ouverture diplomatique malgré les relations extrêmement tendues entre Minsk et Kiev.

Le Bélarus et la Russie ont récemment intensifié leurs exercices militaires conjoints, notamment autour de scénarios liés à la dissuasion nucléaire, alors que les tensions avec l’OTAN continuent de s’aggraver sur le flanc oriental de l’Europe.