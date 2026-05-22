Maroc : l’effondrement d’un immeuble à Fès fait au moins neuf morts

Au moins neuf personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées après l’effondrement d’un immeuble de quatre étages dans la ville de Fès, au Maroc, survenu dans la nuit, selon le procureur de la ville.

Les secours ont réussi à extraire six personnes des décombres en milieu de journée, tandis que les opérations de recherche se poursuivaient afin de retrouver d’éventuels survivants encore piégés sous les gravats.

Par mesure de précaution, les habitants des immeubles voisins, situés dans ce quartier densément peuplé, ont été évacués, les autorités craignant de nouveaux effondrements dans la zone.

Selon les premières informations rapportées par la télévision publique, le bâtiment effondré avait été construit dans les années 1980. L’incident a suscité une vive inquiétude parmi les riverains, l’un d’eux évoquant une « vague de peur » ressentie dans le quartier.

La ville de Fès, ancienne capitale fondée au VIIIe siècle et troisième plus grande ville du pays, a déjà été touchée par des drames similaires ces derniers mois. En décembre, l’effondrement de deux bâtiments avait fait au moins 22 morts.

Les autorités rappellent également qu’environ 38 800 bâtiments à travers le Maroc ont été classés comme présentant un risque d’effondrement, selon des déclarations officielles faites l’an dernier, soulignant l’ampleur du problème de vétusté de certaines constructions dans le pays.