Eric Zemmour dément toute rivalité avec Sarah Knafo en vue de 2027

Invité de franceinfo, Éric Zemmour a rejeté les rumeurs de tensions avec sa compagne et eurodéputée Sarah Knafo, alors que cette dernière est de plus en plus évoquée comme une possible candidate pour l’élection présidentielle de 2027. Le président du parti Reconquête a assuré qu’« il n’y a aucun problème » entre eux et dénoncé des spéculations médiatiques.

Il a accusé certains journalistes de relayer des informations manipulées par des adversaires politiques hostiles à son mouvement. Depuis plusieurs mois, la montée en puissance médiatique et politique de Sarah Knafo alimente pourtant les interrogations au sein de la droite radicale, notamment après ses bons résultats aux élections européennes et sa candidature remarquée lors des municipales parisiennes.

Sarah Knafo s’impose progressivement dans le paysage politique

Conseillère influente d’Éric Zemmour durant la campagne présidentielle de 2022, Sarah Knafo occupe désormais une place centrale dans l’organisation de Reconquête. Son exposition médiatique croissante et son profil plus technocratique séduisent une partie des sympathisants du mouvement, certains observateurs la voyant comme une figure capable d’élargir l’audience électorale du parti.

Éric Zemmour, battu lors de la présidentielle de 2022 puis fragilisé par les divisions internes de Reconquête, tente de maintenir son autorité sur le mouvement à l’approche de 2027. Malgré les démentis affichés publiquement, les spéculations persistent autour d’une éventuelle redistribution des rôles au sein du parti dans les prochaines années.