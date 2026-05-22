— Officiel ! Pep Guardiola quitte Manchester City : la fin d’une décennie historique

Après 10 saisons sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola va quitter le club anglais cet été. L’entraîneur catalan referme l’un des chapitres les plus marquants de l’histoire récente du football européen.

Une annonce officielle qui tourne une page

Manchester City a officialisé le départ de Pep Guardiola à la fin de la saison 2025-2026. Arrivé en juillet 2016, l’entraîneur espagnol aura passé dix saisons sur le banc des Citizens, une longévité rare au plus haut niveau du football européen. Le club anglais souligne qu’il restera comme l’entraîneur le plus titré de son histoire, avec 20 trophées majeurs remportés durant son passage. Dans une vidéo publiée par le club, Guardiola a expliqué son choix avec émotion, sans évoquer de rupture avec la direction ou le vestiaire. Il a simplement indiqué sentir que le moment était venu de partir, déclarant notamment : « I know it’s my time ».

10 ans de domination en Angleterre

Sous les ordres de Pep Guardiola, Manchester City a changé de dimension. Depuis 2016, le club mancunien a remporté six titres de Premier League, trois FA Cups, cinq Coupes de la Ligue et une Ligue des champions, selon le bilan détaillé par Reuters. Son équipe a marqué l’histoire du championnat anglais par son style de possession, son pressing intense et sa régularité. City a notamment réalisé une saison à 100 points en Premier League en 2017-2018, puis un triplé historique en 2022-2023 avec Premier League, FA Cup et Ligue des champions.

La Ligue des champions 2023, sommet de son mandat

Le sacre européen de 2023 restera l’un des moments les plus forts de l’ère Guardiola à Manchester City. Cette victoire en Ligue des champions a permis au club de remporter la première C1 de son histoire et de valider le triplé, déjà réalisé par Guardiola avec le FC Barcelone en 2009. Ce titre a aussi mis fin à une attente longue et pesante pour City, régulièrement performant en Premier League mais longtemps frustré sur la scène européenne.

Un départ après une saison moins dominante

Le départ de Guardiola arrive après une période moins souveraine pour Manchester City en championnat. Reuters rappelle que City n’a pas remporté la Premier League lors des deux dernières saisons, après avoir longtemps dominé la compétition. Malgré cela, son bilan reste exceptionnel. En dix ans, Guardiola a imposé Manchester City comme une référence du football européen, autant par les titres remportés que par l’identité de jeu construite autour de ses principes.

Enzo Maresca cité pour lui succéder

Selon The Guardian, Manchester City a identifié Enzo Maresca comme possible successeur. L’Italien connaît déjà l’environnement du club, puisqu’il a travaillé comme adjoint de Guardiola lors de la saison 2022-2023. Aucune transition ne pourra toutefois faire oublier l’empreinte laissée par Guardiola. Son départ marque la fin d’un cycle sportif, tactique et symbolique à l’Etihad Stadium.