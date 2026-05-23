Et si Jean Castex devenait finalement l’alternative entre Édouard Philippe et Gabriel Attal ?

Depuis plusieurs mois, la présidentielle de 2027 semblait déjà écrite au sein du camp présidentiel : d’un côté Édouard Philippe, candidat déclaré depuis 2024 avec son parti Horizons ; de l’autre Gabriel Attal, qui a officiellement annoncé sa candidature hier depuis l’Aveyron.

L’ancien Premier ministre de 37 ans veut désormais incarner le renouvellement du macronisme. Dans son discours de lancement, Gabriel Attal a promis un “projet d’avenir et d’espoir” pour la France, tout en essayant de se détacher progressivement de l’héritage d’Emmanuel Macron. Mais cette entrée officielle dans la course accélère aussi la rivalité avec Édouard Philippe, qui apparaît depuis des mois comme le favori du centre dans les enquêtes d’opinion.

Une guerre des héritiers qui fragilise le bloc central

Le problème pour la majorité présidentielle est simple : plus les ambitions se multiplient, plus le risque d’implosion grandit. Édouard Philippe dispose d’une image de stabilité, d’expérience et de “valeur sûre” auprès d’une partie de l’électorat modéré. Gabriel Attal, lui, tente de séduire une génération plus jeune avec une campagne beaucoup plus directe et offensive.

Cette compétition interne pourrait cependant laisser une partie des électeurs centristes orphelins. Entre un Édouard Philippe jugé parfois trop froid ou trop technocratique et un Gabriel Attal encore perçu par certains comme le “pur produit du macronisme”, plusieurs responsables politiques commencent discrètement à regarder vers une autre figure : Jean Castex.

L’ancien locataire de Matignon conserve un profil singulier dans le paysage politique français. Contrairement aux autres prétendants du centre, il reste relativement éloigné des affrontements partisans quotidiens. Depuis son départ du gouvernement, Jean Castex s’est concentré sur la gestion des transports publics, d’abord à la RATP puis à la SNCF, cultivant une image de gestionnaire sérieux et rassurant.

Le “candidat normal” du macronisme ?

Le paradoxe Jean Castex est précisément ce qui pourrait aujourd’hui faire sa force. Dans une France marquée par la fatigue politique, les crises successives et la montée des extrêmes, son style très éloigné des codes classiques de la communication présidentielle peut apparaître comme une alternative crédible.

Pendant la crise sanitaire, Jean Castex avait progressivement réussi à installer une forme de proximité avec les Français. Son accent du Sud-Ouest, son ton parfois maladroit mais jugé sincère et son image d’homme de terrain avaient fini par lui donner une popularité inattendue. Là où Gabriel Attal cherche à incarner l’énergie et où Édouard Philippe mise sur la stature, Jean Castex pourrait symboliser une forme de stabilité calme et moins clivante.

Surtout, il possède un avantage stratégique : il n’a pas encore participé à la guerre des ego qui traverse actuellement le camp présidentiel. À mesure que les tensions augmentent entre les partisans d’Édouard Philippe et ceux de Gabriel Attal, certains élus pourraient être tentés de soutenir une personnalité capable de rassembler sans brutaliser les équilibres internes.

Une hypothèse encore très théorique

Pour l’instant, rien n’indique que Jean Castex souhaite réellement entrer dans la bataille présidentielle. Aucun mouvement politique structuré ne travaille officiellement à une candidature et l’ancien Premier ministre reste extrêmement discret publiquement sur ses ambitions nationales.

Mais la politique française a déjà montré que les scénarios jugés improbables peuvent rapidement devenir crédibles lorsque les équilibres se bloquent. Emmanuel Macron lui-même était encore considéré comme un outsider quelques mois avant 2017.

Avec la candidature déjà lancée d’Édouard Philippe et l’annonce officielle de Gabriel Attal cette semaine, la bataille du centre entre désormais dans une nouvelle phase. Et dans ce duel de plus en plus exposé, certains commencent à se demander si le véritable candidat surprise du macronisme ne pourrait pas finalement s’appeler Jean Castex.