Chine : au moins 90 morts dans une explosion minière, la catastrophe la plus meurtrière depuis plus de 16 ans

Une explosion de gaz survenue dans une mine de charbon du nord de la Chine a fait au moins 90 morts, selon les autorités chinoises. Il s’agit de la catastrophe minière la plus meurtrière enregistrée dans le pays depuis au moins 2009.

L’accident s’est produit vendredi soir dans la mine de charbon de Liushenyu, située dans le comté de Qinyuan, dans la province du Shanxi, principale région minière chinoise. D’après l’agence officielle Xinhua, 247 travailleurs se trouvaient sous terre au moment de l’explosion.

Les opérations de secours se poursuivaient samedi tandis que les autorités tentaient encore de localiser d’éventuels survivants. Une enquête a également été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’accident.

La mine est exploitée par la société Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry, contrôlée par le groupe charbonnier Shanxi Tongzhou Coal Coking Group, selon les données d’entreprises chinoises.

Face à l’ampleur du drame, le président chinois Xi Jinping a demandé aux autorités de « ne ménager aucun effort » pour secourir les victimes et soigner les blessés. Il a également ordonné une enquête approfondie ainsi que des sanctions strictes contre les éventuels responsables.

Le Shanxi, cœur historique de l’industrie charbonnière chinoise, reste régulièrement confronté à des accidents miniers malgré les efforts de Pékin pour améliorer les normes de sécurité dans le secteur. Les explosions de gaz figurent parmi les risques les plus fréquents dans les mines du pays.

Cette catastrophe relance les interrogations sur les conditions de sécurité dans l’industrie minière chinoise, alors que le charbon demeure une source essentielle d’énergie pour la deuxième économie mondiale.