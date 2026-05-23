L’Ouganda en alerte : trois nouveaux cas d’Ebola confirmés, dont un soignant contaminé

Les autorités sanitaires ougandaises ont confirmé samedi trois nouveaux cas d’Ebola, portant à cinq le nombre total d’infections officiellement recensées dans le pays depuis le début de l’épidémie actuelle.

Le ministère de la Santé a indiqué que les nouveaux patients comprennent un chauffeur ougandais ayant transporté le premier cas confirmé dans le pays ainsi qu’un agent de santé contaminé alors qu’il s’occupait de cette personne. Une femme congolaise figure également parmi les nouveaux cas détectés.

Cette progression de l’épidémie suscite une inquiétude croissante en Ouganda, alors que les autorités cherchent à empêcher une propagation plus large du virus. Les équipes sanitaires poursuivent actuellement les opérations de traçage des contacts et de surveillance médicale autour des personnes infectées.

Le premier cas identifié dans le pays avait déjà déclenché une mobilisation des services de santé, notamment dans la capitale Kampala et dans plusieurs zones frontalières avec la République démocratique du Congo, régulièrement confrontée à des flambées d’Ebola.

Les États-Unis et plusieurs partenaires internationaux suivent également de près l’évolution de la situation sanitaire en Afrique de l’Est. Washington a indiqué fournir une assistance face aux épidémies touchant l’Ouganda et la RDC.

Le virus Ebola provoque une maladie souvent mortelle caractérisée par des fièvres hémorragiques sévères. Les autorités sanitaires craignent particulièrement les contaminations parmi les personnels médicaux, fréquemment exposés lors de la prise en charge des malades.

Le gouvernement ougandais affirme renforcer les mesures de contrôle dans les établissements de santé et aux frontières afin de limiter les risques de transmission, alors que la découverte de nouveaux cas laisse craindre une extension de l’épidémie dans les prochains jours.