Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté une proposition allemande visant à offrir à l’Ukraine un statut de membre « associé » de l’Union européenne, estimant qu’un tel modèle serait « injuste » car il priverait Kiev d’un véritable pouvoir décisionnel au sein du bloc européen.

Dans une lettre adressée aux dirigeants de l’Union européenne et consultée par Reuters, Zelensky critique l’idée avancée par le chancelier allemand Friedrich Merz, qui suggérait d’autoriser l’Ukraine à participer aux réunions européennes sans droit de vote, comme étape transitoire avant une adhésion complète.

Selon Friedrich Merz, cette formule intermédiaire pourrait faciliter un accord politique plus large pour mettre fin à la guerre déclenchée par l’invasion russe il y a plus de quatre ans. Berlin considère qu’une intégration progressive de l’Ukraine pourrait permettre de réduire certaines résistances au sein de l’Union.

Mais Volodymyr Zelensky refuse catégoriquement l’idée d’une présence symbolique au sein des institutions européennes. « Il serait injuste que l’Ukraine soit présente au sein de l’Union européenne sans pouvoir s’exprimer », écrit-il dans son message adressé aux responsables européens.

Le président ukrainien estime au contraire que le contexte politique actuel ouvre une nouvelle opportunité pour accélérer les négociations d’adhésion. Il évoque notamment le départ du Premier ministre hongrois Viktor Orban, opposant de longue date à l’entrée de l’Ukraine dans l’UE, après les élections du mois dernier.

Dans sa lettre adressée notamment à Antonio Costa, Ursula von der Leyen et Nikos Christodoulides, Zelensky rappelle que l’Ukraine défend actuellement toute l’Europe face à l’agression russe.

« Nous défendons l’Europe pleinement, et non partiellement », affirme le dirigeant ukrainien, ajoutant que son pays mérite « l’égalité des droits au sein de l’Europe ». Cette prise de position pourrait raviver les débats au sein de l’Union européenne sur la vitesse et les conditions d’une future adhésion ukrainienne.