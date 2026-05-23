Turquie : arrestations et chaos politique après la destitution du chef de l’opposition

La crise politique s’aggrave en Turquie après l’arrestation de 13 personnes dans le cadre d’une enquête visant le congrès de 2023 du principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP). Cette opération intervient quelques jours seulement après une décision judiciaire explosive ayant destitué le dirigeant du parti, Özgür Özel.

Selon les médias d’État turcs, les arrestations ont été menées samedi dans le cadre d’une enquête portant sur le congrès au cours duquel Özgür Özel avait été élu à la tête du CHP en 2023. Les autorités n’ont pas détaillé les accusations précises visant les personnes interpellées.

Jeudi, une cour d’appel turque a annulé ce congrès, évoquant des « irrégularités » sans fournir davantage d’explications publiques. Cette décision a provoqué une onde de choc politique dans le pays et ravivé les tensions autour de l’indépendance de la justice turque.

À la suite de cette décision, l’ancien dirigeant du CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a été réinstallé à la tête du parti. Figure historique de l’opposition, il avait été battu plus tôt cette année lors de l’élection présidentielle par Recep Tayyip Erdoğan.

La destitution d’Özgür Özel intervient dans un climat déjà tendu entre le pouvoir et l’opposition. Le CHP accuse régulièrement les autorités de chercher à affaiblir le principal mouvement rival du président Erdoğan par des moyens judiciaires et administratifs.

Les événements des derniers jours ont déclenché une vive colère parmi les partisans de l’opposition, certains dénonçant une tentative d’ingérence politique dans le fonctionnement interne du parti. La décision judiciaire et les arrestations pourraient désormais provoquer une nouvelle vague de manifestations et accentuer la polarisation du paysage politique turc.

Cette affaire risque également d’alimenter les critiques internationales concernant l’état de droit et le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie, à un moment où Ankara fait déjà face à une forte pression diplomatique sur les questions de libertés publiques.