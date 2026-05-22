Sophie Binet réclame une vaste relance des négociations salariales

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a appelé vendredi à l’ouverture de négociations salariales dans toutes les entreprises et branches professionnelles, à quelques jours de la revalorisation automatique du Smic prévue au 1er juin. Invitée de franceinfo, la dirigeante syndicale juge insuffisante la hausse de 2,4% du salaire minimum, qui représentera environ 44 euros bruts supplémentaires par mois.

Sophie Binet dénonce l’absence de « coup de pouce » gouvernemental depuis plus d’une décennie et estime que des millions de salariés connaissent aujourd’hui une forte dégradation de leur pouvoir d’achat. Elle évoque notamment les travailleurs rémunérés au Smic, particulièrement exposés à la hausse des prix de l’alimentation, du logement et des carburants.

La CGT veut réindexer les salaires sur l’inflation

La responsable syndicale accuse également le patronat de refuser les discussions salariales alors que de nombreuses branches professionnelles afficheraient encore des minima conventionnels inférieurs au Smic. Selon elle, cette situation est contraire à la loi et témoigne d’un blocage devenu « scandaleux ».

Pour répondre à cette situation, la CGT propose de réindexer l’ensemble des salaires sur l’inflation et sur l’évolution du Smic, à l’image de dispositifs existant en Belgique ou au Luxembourg. Sophie Binet affirme qu’un mécanisme similaire existait en France jusqu’aux années 1980 et permettrait aujourd’hui d’éviter ce qu’elle décrit comme un « déclassement massif » des salariés.

Ces déclarations interviennent dans un contexte social marqué par le retour de l’inflation et les tensions croissantes autour des rémunérations. Les syndicats multiplient les appels à des hausses salariales plus importantes alors que le gouvernement cherche simultanément à contenir les dépenses publiques et les coûts pour les entreprises.