Trois personnes mises en examen après les violences dans le périscolaire parisien

Trois des seize personnes placées en garde à vue dans l’enquête sur des violences présumées commises dans plusieurs structures périscolaires à Paris doivent être présentées ce vendredi à un juge d’instruction en vue d’une possible mise en examen. L’affaire, révélée après plusieurs signalements de parents et de personnels éducatifs, concerne des faits présumés de maltraitance sur de jeunes enfants accueillis dans des centres périscolaires de la capitale.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les investigations portent notamment sur des soupçons de violences physiques, d’humiliations et de comportements inadaptés envers des enfants pris en charge dans certains établissements municipaux. Les gardes à vue ont été menées dans plusieurs arrondissements par les services de police spécialisés dans la protection des mineurs.

Une affaire sensible pour la Ville de Paris

La mairie de Paris affirme suivre le dossier avec « la plus grande vigilance » et indique avoir immédiatement suspendu les agents concernés à titre conservatoire lorsque les signalements ont été transmis à la justice. Plusieurs inspections administratives internes ont également été ouvertes afin d’évaluer d’éventuels dysfonctionnements dans l’encadrement des structures concernées.

Le dossier provoque une forte émotion parmi les familles, alors que les activités périscolaires accueillent chaque jour plusieurs milliers d’enfants dans la capitale. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’étendue exacte des faits, le nombre potentiel de victimes et les responsabilités individuelles des personnels mis en cause.