États-Unis : abandon des poursuites contre des manifestants de Chicago dans une affaire liée à l’immigration

Le procureur fédéral de Chicago a annoncé l’abandon de toutes les charges criminelles restantes contre quatre personnes poursuivies après une manifestation devant un centre de détention à Broadview, dans l’Illinois, mettant fin à une affaire liée aux tensions autour de la politique migratoire américaine.

Les personnes concernées avaient été inculpées pour entrave à l’action d’un agent fédéral à la suite d’un rassemblement organisé l’an dernier devant ce centre de détention, devenu un point de tension important dans le débat sur la politique d’immigration aux États-Unis.

Selon le procureur fédéral Andrew Boutros, les poursuites ont été officiellement abandonnées et ne pourront pas être réintroduites, une décision qui met fin à plusieurs mois de procédures judiciaires. Un procès devait initialement s’ouvrir le 26 mai.

Les accusés faisaient partie d’un groupe surnommé les « Broadview Six », impliqué dans des manifestations ayant donné lieu à des affrontements avec les forces de l’ordre et des agents fédéraux, notamment dans la région de Chicago.

Parmi les personnes concernées figurent Kat Abughazaleh, ancienne journaliste ayant récemment échoué lors d’une primaire démocrate pour un siège à la Chambre des représentants, ainsi que trois autres coaccusés.

Le parquet avait déjà abandonné le mois précédent des accusations plus graves de complot criminel, réduisant progressivement la portée des poursuites avant cette décision finale de classement.

Les avocats de certains des accusés ont salué cette issue, affirmant que leurs clients avaient été poursuivis pour avoir exercé leurs droits garantis par le Premier Amendement et pour avoir participé à des actions de protestation dans un contexte politique tendu.

Cette affaire s’inscrit dans un climat plus large de tensions autour des politiques d’immigration aux États-Unis, régulièrement marqué par des manifestations et des affrontements entre militants et forces de l’ordre.