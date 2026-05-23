États-Unis : le militant pro-palestinien Mahmoud Khalil saisit la Cour suprême pour éviter une nouvelle arrestation

Le militant pro-palestinien Mahmoud Khalil, diplômé de l’université Columbia, a annoncé son intention de saisir la Cour suprême des États-Unis après une décision judiciaire qui ouvre la voie à une possible nouvelle arrestation et à une expulsion par les autorités américaines.

Cette annonce intervient après le refus d’une cour d’appel fédérale de réexaminer une décision précédente favorable à Khalil. La juridiction, la Cour d’appel du 3e circuit basée à Philadelphie, a été profondément divisée, avec une décision adoptée par 6 voix contre 5 selon des lignes idéologiques.

Les juges ont estimé que le magistrat de première instance n’avait pas compétence lorsqu’il avait ordonné la libération de Khalil d’un centre de détention pour migrants l’an dernier. Cette décision fragilise donc la protection juridique dont bénéficiait jusqu’ici le militant.

Les avocats de Mahmoud Khalil dénoncent une décision qu’ils jugent « dangereuse ». Selon eux, elle pourrait permettre une détention prolongée sans véritable contrôle judiciaire, ainsi qu’une utilisation politique des procédures migratoires contre des militants.

L’affaire remonte aux actions de mobilisation pro-palestinienne menées par Khalil sur les campus universitaires américains, notamment à Columbia. Il figure parmi les étudiants étrangers les plus en vue arrêtés l’an dernier dans le cadre de la politique migratoire de l’administration du président Donald Trump.

Dans ce contexte, la justice de l’immigration avait déjà ordonné son expulsion vers l’Algérie ou la Syrie, une décision que ses avocats contestent également. Une commission d’appel avait rejeté son recours en avril, renforçant la pression juridique contre lui.

Si la décision de la cour d’appel est appliquée, Mahmoud Khalil pourrait être à nouveau arrêté et expulsé. Son équipe juridique entend désormais porter l’affaire devant la Cour suprême, afin de contester ce qu’elle considère comme une atteinte aux droits constitutionnels et au contrôle judiciaire des décisions administratives.