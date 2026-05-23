Le Mexique et l’Union européenne scellent un vaste accord commercial pour réduire leur dépendance aux États-Unis

Le Mexique et l’Union européenne ont signé vendredi un accord de libre-échange longtemps retardé, marquant une étape majeure dans leur stratégie commune visant à diversifier leurs partenariats économiques et à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis.

Cet accord intervient dans un contexte de tensions commerciales internationales, notamment après les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump dans le cadre de son initiative baptisée « Jour de la Libération ». Il vise ainsi à renforcer les liens économiques entre Mexico et Bruxelles tout en offrant une réponse partielle aux nouvelles barrières commerciales américaines.

Le texte signé vendredi élargit un accord commercial conclu en 2000 entre le Mexique et l’UE, qui se limitait jusqu’ici aux biens industriels. Le nouveau cadre inclut désormais les services, les marchés publics, le commerce numérique, les investissements ainsi que les produits agricoles, ouvrant ainsi un champ beaucoup plus large aux échanges bilatéraux.

Selon les autorités mexicaines, cet accord pourrait permettre d’augmenter significativement les exportations vers l’Union européenne, qui devraient passer de 23,8 milliards de dollars à 36,1 milliards de dollars d’ici 2030. Cette projection illustre l’ambition de Mexico de renforcer la place du marché européen dans sa stratégie commerciale globale.

La signature a eu lieu à Mexico lors d’un sommet réunissant la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa. Il s’agit de leur premier sommet conjoint depuis plus de dix ans, soulignant la portée politique de l’événement.

Pour Antonio Costa, cet accord dépasse la seule dimension économique. « Cet accord est une véritable déclaration géopolitique », a-t-il déclaré après la signature, estimant que ce partenariat modernisé permettra aux deux parties de mieux faire face aux défis actuels dans un environnement international de plus en plus incertain.