Un homme écroué dans l’enquête sur un projet d’action violente dans le Nord

Un homme de 36 ans a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête antiterroriste ouverte après la découverte d’un projet d’action violente dans le Nord. Deux adolescents de 16 ans étaient déjà poursuivis dans ce dossier depuis février 2026.

Selon le Parquet national antiterroriste, l’un des mineurs avait reconnu avoir envisagé une action violente visant notamment un centre commercial ou une salle de concert. Les enquêteurs évoquent également une fascination pour les figures djihadistes et des échanges liés à une radicalisation violente.

Les enquêteurs ont remonté la piste d’un groupe Telegram

Les investigations menées par les services antiterroristes ont notamment porté sur des conversations échangées au sein d’un groupe Telegram. Les enquêteurs seraient ainsi remontés jusqu’au trentenaire, interpellé dans le sud-ouest de la France.

Selon plusieurs sources proches du dossier, les investigations sur son activité en ligne auraient révélé un « profil inquiétant », notamment à travers certaines conversations et recherches de vidéos consultées sur internet.

Deux autres personnes avaient également été interpellées et placées en garde à vue par la Direction générale de la sécurité intérieure, avant d’être finalement remises en liberté à ce stade de la procédure.