Le poulpe devient une ressource majeure pour les pêcheurs bretons

Le poulpe connaît un retour spectaculaire sur les côtes bretonnes après plusieurs décennies de quasi-disparition. Dans certaines criées du Finistère, le céphalopode est même devenu l’espèce la plus débarquée au cours de l’année 2025.

Cette présence massive transforme progressivement l’activité des pêcheurs locaux, qui capturent désormais des quantités importantes de pieuvres au large des côtes bretonnes, notamment autour de l’archipel de Molène.

Une espèce désormais très recherchée

Les poulpes sont principalement pêchés grâce à des casiers appâtés immergés en mer. Certaines sorties permettent de remonter plusieurs centaines de kilos en quelques heures seulement, faisant du céphalopode une nouvelle source de revenus importante pour les marins bretons.

Les professionnels du secteur observent également que cette espèce, réputée intelligente et particulièrement adaptable, semble profiter du réchauffement des eaux et des évolutions de l’écosystème marin dans l’Atlantique nord-est.