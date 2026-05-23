Un récidiviste du féminicide soupçonné d’avoir tué sa nouvelle compagne

Un homme de 62 ans a été mis en examen pour homicide volontaire après la mort de sa compagne à Antibes. Le suspect avait déjà été condamné il y a une quinzaine d’années pour avoir tué son épouse et avait retrouvé la liberté en 2022 après plusieurs années de détention.

Mercredi matin, le sexagénaire a lui-même alerté les secours, affirmant avoir découvert sa compagne de 52 ans inanimée à son réveil. Les premières constatations réalisées sur place ont rapidement conduit les enquêteurs à privilégier la piste criminelle.

Des éléments évoquent une possible asphyxie

Selon le parquet de Grasse, les examens initiaux ont révélé des signes compatibles avec un syndrome asphyxique. Une autopsie doit désormais être pratiquée afin de déterminer précisément les circonstances du décès.

Déjà condamné en 2011 à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa première épouse, l’homme fait désormais l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire pour des faits de féminicide présumé. L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes de la mort de la victime.