Après l’échec du centre-droit, la Première ministre danoise obtient une nouvelle chance de rester au pouvoir

La Première ministre par intérim du Danemark, Mette Frederiksen, a reçu samedi une nouvelle mission pour tenter de former un gouvernement, après l’échec des négociations menées par le centre-droit danois.

Le roi Frederik X a demandé à Frederiksen de reprendre les discussions politiques à la suite de l’impasse rencontrée par le ministre de la Défense Troels Lund Poulsen, chargé jusqu’ici de conduire les pourparlers du bloc conservateur.

Cette décision redonne une opportunité importante à la dirigeante sociale-démocrate, dont le parti demeure la première force politique du pays malgré des pertes significatives lors des dernières élections législatives. Mette Frederiksen espère désormais obtenir un troisième mandat consécutif à la tête du gouvernement danois.

Les discussions pour former une coalition se poursuivent dans un climat politique tendu, marqué par la fragmentation du paysage parlementaire danois. Aucun bloc politique ne dispose d’une majorité claire, rendant les négociations particulièrement complexes.

L’échec du centre-droit à bâtir une alliance gouvernementale a renforcé les chances de Frederiksen de conserver le pouvoir, même si plusieurs partis restent divisés sur les questions économiques, migratoires et sociales qui dominent actuellement le débat politique au Danemark.

Les prochains jours devraient être décisifs pour déterminer si la Première ministre par intérim parvient à réunir une majorité suffisante pour former un nouveau gouvernement stable après plusieurs semaines d’incertitude politique.