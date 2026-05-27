Les voitures électriques représentent une vente sur cinq en Europe en avril

Les immatriculations de véhicules 100 % électriques ont bondi de 38 % en avril sur le Vieux continent. Le marché automobile global progresse de 5,1 %.

Le marché européen de la voiture électrique confirme sa dynamique. En avril, les ventes de véhicules 100 % électriques ont progressé de 38 % par rapport à la même période l’an dernier, selon les données des principaux marchés du continent. Une voiture sur cinq vendue était électrique. Le marché automobile global affiche également un rebond avec 972.000 véhicules écoulés, soit une hausse de 5,1 % sur un an. Cette embellie traduit une reprise progressive après plusieurs mois difficiles.

La France bascule vers l’électrique

La France illustre particulièrement cette bascule. Les voitures électriques y ont dépassé pour la première fois les ventes de véhicules essence, dont les immatriculations reculent de 37 %. Ce retournement spectaculaire témoigne d’un basculement des préférences des automobilistes français, même si les motorisations hybrides et diesel conservent des parts significatives. Les constructeurs multiplient les nouveaux modèles électriques à des tarifs de plus en plus accessibles.

Des interrogations sur la durabilité

Les analystes restent toutefois prudents sur la pérennité de cette croissance. Les incitations publiques varient fortement selon les pays et certains dispositifs d’aide arrivent à échéance. Le réseau de bornes de recharge demeure insuffisant dans plusieurs régions. La hausse observée en avril pourrait aussi refléter un effet de rattrapage après un début d’année en demi-teinte. Les prochains mois détermineront si cette tendance s’inscrit durablement ou s’il s’agit d’un pic conjoncturel.